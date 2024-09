Calafiori segna e fa infuriare Guardiola: cosa è successo in City-Arsenal

Appena 22 minuti e Manchester City-Arsenal dà già spettacolo. A sbloccare la partita ci pensa il solito Haaland , centesimo gol con la maglia dei Citizens, su assist di Savinho. Il brasiliano nell'azione aveva tagliato fuori Calafiori , apparso in difficioltà in quell'azione. Ma l'ex Bologna ci ha messo poco per rifarsi con gli interessi.

Calafiori segna, Guardiola infuriato: la reazione

Guardiola in vantaggio dopo appena otto minuti, ma al 22' Calafiori trova la rete del pareggio: punizione battuta velocemente dall'Arsenal con Martinelli che sfila sulla sinistra. Il brasiliano mette il pallone a rimorchio per il terzino che di prima intenzione calcia dalla distanza e buca Ederson. Grande emozione per il giocatore cresciuto nel vivaio della Roma che alla prima partita da titolare in Premier League segna un gol fondamentale. L'importanza della rete la si vede anche nella reazione dell'allenatore del City Guardiola, furibondo dopo il pareggio. Le telecamere lo pescano a sbraitare con i suoi collaboratori e a tirare qualche calcio alla panchina.