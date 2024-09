Rodri, brutto infortunio in Manchester City-Arsenal: esce in lacrime

Brutte notizie in casa Manchester City : nel primo tempo del big match contro l'Arsenal , Rodri è uscito dal campo in lacrime per un infortunio . Il problema al ginocchio sembra serio, nelle prossime ore effettuerà gli esami.

Manchester City-Arsenal: Rodri esce dal campo in lacrime

Il centrocampista di Guardiola ha messo male il ginocchio che ha subito una torsione innaturale. Rodri è andato subito a terra e dopo qualche minuto, al 20', ha deciso di uscire per far posto a Kovacic. City che era in vantaggio fino a quando l'ex Atletico Madrid è rimasto in campo, poi il pareggio di Calafiori e la rete di Gabriel. Lo stesso Rodri pochi giorni fa si era fortemente schierato a difesa della salute dei giocatori attaccando il nuovo calendario condizionato dai format ampliati della Champions League e del Mondiale per Club (QUI le sue parole).