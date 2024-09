Premier League, gol e spettacolo in Manchester City-Arsenal

Gol, emozioni e spettacolo. C'è tutto in Manchester City-Arsenal che non ha tradito le attese: è finita 2-2 all'Etihad Stadium , con la squadra di Pep Guardiola che ha evitato la prima sconfitta stagionale allo scadere del recupero e che torna così da sola in vetta, con un punticino di vantaggio sulla coppia Liverpool-Aston Villa .

Sono i padroni di casa a portarsi avanti già al 9' grazie alla rete numero 100 in 105 partite con il City di Haaland; al 21' Rodri si accascia da solo a terra e lascia il campo per un probabile problema al ginocchio, ed un minuto più tardi è Calafiori a firmare la sua prima rete da Gunners con uno splendido sinistro da fuori. Gli ospiti addirittura la ribaltano con Gabriel allo scadere del primo tempo, ma fanno in tempo a restare in dieci uomini prima del rientro negli spogliatoi per l'espulsione di Trossard. Forte della superiorità numerica. il Manchester City gioca un secondo tempo dominante, ma trova la rete solamente all'ultimo assalto con Stones al 98'. Nell'altro match domenicale, è 2-2 anche tra il Brighton, che resta imbattuto, e il Nottingham.

