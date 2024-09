Quanto costa ai Friedkin l'acquisto dell'Everton: tutte le cifre

L'affare Everton

«Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club - il comunicato ufficiale apparso sul sito del club alle 15.07 di ieri -. La transazione è soggetta all’approvazione della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority». Un portavoce del Gruppo Friedkin ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e di condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo stadio dell’Everton a Bramley-Moore Dock”». Insomma, salvo clamorosi stravolgimenti che né Moshiri né Friedkin si aspettano, il club di Liverpool avrà presto un nuovo proprietario. La notizia è circolata in giro per il mondo, la tifoseria ha accolto favorevolmente l’acquisto dell’Everton da parte dei texani vista la crisi finanziaria del club e i deludenti e preoccupanti risultati arrivati in questo inizio di stagione. Appena un punto in Premier League, conquistato la scorsa giornata contro il neo promosso Leicester, in cinque partite: una situazione critica e un ultimo posto in classifica che spaventa non poco la tifoseria. C’è già chi pensa che i Friedkin dovranno ripartire dalla Championship, chi invece è sicuro che metteranno mano al portafogli per rinforzare notevolmente la squadra nel mercato invernale. Chi attende invece in silenzio gli sviluppi e le prime dichiarazioni di Dan e Ryan per scoprire quale sarà il progetto per la loro squadra del cuore. Senza sapere però che presidente e vice in quattro anni di Roma non hanno mai parlato a stampa e tifosi se non tramite comunicati (come quello di ieri) o la voce dei dirigenti.