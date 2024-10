Paura Alisson, si teme l'infortunio grave: Liverpool in ansia

Vittoria importantissima per il Liverpool che espugna Selhurst Park e batte per 1-0 il Crystal Palace grazie al gol nei primi minuti di Diogo Jota . Successo fondamentale per la squadra di Arne Slot, grande gioia ma anche paura per l'infortunio di Alisson .

Alisson, le prime diagnosi dopo l'infortunio

Il problema del portiere ex Roma potrebbe essere più grave del previsto. Alisson è uscito dal campo al 79' facendo posto al terzo portiere Jaros (il secondo Kelleher era malato). Stando a quanto riportato dai media inglesi, potrebbe trattarsi non di un guaio muscolare ma di una lesione del tendine del ginocchio destro. Il brasiliano in passato ha già superato infortuni del genere ed era tornato in campo lo scorso 28 settembre dopo aver saltato due partite per un problema muscolare alla coscia.