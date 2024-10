Ten Hag, ore contate al Manchester United: chi può sostituirlo in panchina. Tutti i nomi

Sembra essere arrivata alla fine l'esperienza di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United . Sull'olandese pesa un inizio di campionato deludente: 8 punti ( l'ultimo conquistato nel pareggio contro l'Aston Villa ) in sette partite e quattordicesimo posto in classifica. Se possibile anche peggio il rendimento in Europa League dove ha conquistato solamente due punti con i due pareggi contro Twente e Porto .

Manchester United, Ten Hag sempre più lontano: i possibili sostituti

Stando a quanto riportato dai media inglesi, domani ci dovrebbe essere un vertice con i vertici del club. Nei giorni scorsi avevano cominciato a circolare i nomi di Massimiliano Allegri e Gareth Southgate. Oggi il Daily Mail mette in rialzo le quotazioni di un possibile arrivo di Thomas Tuchel. Dalla Catalonga invece avvicinano Xavi come possibile allenatore per la ricostruzione dei Red Devils. I media locali riportano che per convincere l'ex Barcellona, lo United potrebbe ingaggiare Fermin Lopez, pupillo di Xavi con i blaugrana.