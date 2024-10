"Paquetá rischia la squalifica a vita: i suoi vecchi telefoni potrebbero incastrarlo"

"Paqueta rischia una squalifica a vita per il caso scommesse". Secondo quanto riferito dal Sun, l'ex centrocampista del Milan, ora al West Ham, aveva consegnato il suo cellulare alla FA un anno fa, dopo che era scoppiato il caso relativo a presunte scommesse riguardanti quattro delle sue ammonizioni in Premier League. Lo scorso autunno, mentre gli investigatori analizzavano il registro delle chiamate, i messaggi e i saldi bancari, Paqueta avrebbe acquistato un cellulare sostitutivo e, dopo che la FA gli ha restituito il suo telefono, lo avrebbe buttato via aggravando così la sua posizione.