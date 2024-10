L'ex Napoli Tuanzebe ha rischiato di perdere un dito: cosa è successo

Chi si ricorda di Axel Tuanzebe? Dalle parti di Napoli sicuramente ha lasciato pochissimi ricordi. Arrivato nel gennaio del 2022, Luciano Spalletti lo ha mandato in campo solamente due volte (una in campionato e una in Coppa Italia). Oggi il difensore gioca in Premier League nell'Ipswich Town, ma per un po' dovrà stare lontano dal campo per un infortunio bizzarro.