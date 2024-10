"Il Manchester United licenzia Sir Alex Ferguson dopo quasi 40 anni: il motivo"

ROMA - Il Manchester United sta pensando di rescindere il contratto di Sir Alex Ferguson come ambasciatore e direttore del club, secondo quanto riportato da The Athletic. Questa decisione fa parte di un più ampio programma di riduzione dei costi avviato dalla società . Una notizia che, se confermata, chiuderebbe il famoso capitolo dello storico tecnico che con i Red Devils ha praticamente vinto tutto.

Ferguson e l’addio al Manchester United: c’entrano i tagli

Sir Alex Ferguson, l’allenatore forse più iconico della storia del calcio, è stato una figura centrale nel club per oltre tre decenni, guidando la squadra a 13 titoli di Premier League, 2 Champions League e numerosi altri trofei durante la sua carriera da manager, terminata nel 2013. Da allora, Ferguson ha continuato a ricoprire un ruolo importante nel Manchester United, non solo come simbolo del club, ma anche come ambasciatore globale e membro del consiglio direttivo. Ora l’addio definitivo potrebbe davvero accadere. Sebbene i dettagli specifici della ristrutturazione finanziaria non siano stati rivelati, è chiaro che il club sta affrontando sfide economiche che lo spingono a ridurre i costi anche in settori che sembravano intoccabili.