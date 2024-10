Ten Hag furioso con i giornalisti: "Io a rischio? Create favole e bugie!"

Vigilia rovente per il Manchester United , all'indomani della sosta dedicata alle nazionali. Erik Ten Hag sulla graticola dopo un avvio di stagione complicato, ma mai messo in discussione da Glazer e Ratcliffe . Nella giornata di ieri, in conferenza stampa , il manager olandese ha risposto stizzito ad alcune domande dei giornalisti, rei di aver alimentato le voci relative ad un suo possibile esonero .

Ten Hag: "Esonero? I rumors vengono da voi"

Alla vigilia di Manchester United-Brentford, Erik Ten Hag non ha gradito l'atteggiamento di una parte della stampa e le continue domande sul futuro della panchina dei Red Devils: "Questi rumors arrivano da voi, che create favole e bugie - ha tuonato l'ex Ajax -. So che siamo sulla stessa linea d'onda con la società, l'avevo già detto prima della sosta ma evidentemente i giornalisti non mi credono. Al nostro interno, però, è tutto tranquillo. Certo, siamo insoddisfatti della posizione in cui ci troviamo ma restiamo tranquilli e composti. Ci atteniamo al progetto e siamo convinti che sarà un successo", ha precisato.

Il saluto di Ten Hag a Sir Alex Ferguson

Tra i tanti tagli effettuati dalla proprietà del Manchester United, anche un addio prestigioso. Sir Alex Ferguson non è più l'ambasciatore dei Red Devils a livello globale, pur avendo scritto indelebili pagine di storia del club: "Lui è il Manchester United, - ha detto Ten Hag in conferenza stampa, salutando il totem di Old Trafford - ha portato lui il club dove è ora. Al momento non possiamo eguagliare i livelli della sua gestione, ma abbiamo comunque vinto dei trofei e anche sir Alex vuole vedere uno United vincente. Sono sicuro che sarà sempre disponibile per un consiglio e avremo sicuramente bisogno di lui come già successo negli ultimi due anni e mezzo in cui sono stato qui".