Amorim nuovo tecnico del Manchester United, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Ufficiale Amorim al Manchester United, il comunicato del club

Amorim, che ha portato lo Sporting di Lisbona a vincere due volte la Primeira Liga, ha firmato un contratto con i 'Red Devils' fino a giugno 2027, con un'opzione del club di un anno aggiuntivo, e si unirà allo United lunedì 11 novembre. Ruud van Nistelrooy, nominato ad interim dopo l'addio di Erik ten Hag continuerà a guidare la squadra fino al suo arrivo. "Ruben Amorim - scrive ancora lo United - è uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e quotati del calcio europeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting Lisbona; il primo dei quali è stato il primo titolo del club in 19 anni. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino a quando Ruben non si unirà".