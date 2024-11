Premier League, Isak condanna l'Arsenal: Arteta ko prima dell'Inter

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - Si apre con la sconfitta dell'Arsenal la decima giornata di Premier League. Nel lunch match disputato a St. James' Park i Gunners cadono 1-0 contro il Newcastle: decisivo il gol di testa di Isak, al 12', su assist di un ispirato Gordon. Tre punti fondamentali per i Magpies di Tonali (in campo dal 65' al posto di Willock) che salgono a quota 15 punti, a sole tre lunghezze di distacco dalla squadra di Arteta che resta ferma a 18 ed è attesa ora dal big match di San Siro contro l'Inter in Champions League, in programma mercoledì 6 novembre alle 21.