Bruno Fernandes torna sull'esonero di Ten Hag: "Ecco perché è andato via"

Bruno Fernandes: "Più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori"

Al termine del big match con il Chelsea, che ha visto i Red Devils non andare oltre l'1-1, Bruno Fernandes ha raccontato quanto successo nei giorni caratterizzati dall'esonero di Erik Ten Hag e dall'ingaggio di Ruben Amorim, che rileverà Ruud van Nistelrooy a partire dal prossimo 11 novembre: "Non fa bene a nessuno della società quando va via l'allenatore - ha ammesso il portoghese -. I risultati non sono stati buoni ed è stato lui a pagare. Ogni volta che lascia un allenatore bisogna assumersi una parte di responsabilità, la squadra non sta andando molto bene. È più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori. Ho parlato con lui e mi sono scusato, - ha rivelato Bruno Fernandes - mi è dispiaciuto che se ne sia andato".