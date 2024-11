"Il Liverpool è m...a, Klopp è arrogante", arbitro inglese squalificato!

L'arbitro David Coote è stato sospeso oggi, lunedì 11 novembre, dalla PGMOL (Associazione inglese degli arbitri), per aver presumibilmente insultato il Liverpool e Klopp in un video che circola ed è diventato virale sui social media.

Coote contro il Liverpool e Kloop: il video è virale

"Il Liverpool è m...a, Klopp è arrogante", si sente nel video in questione che, secondo la stampa inglese, risalirebbe al 2020 e sarebbe stato registrato dopo che David Coote aveva arbitrato il pareggio tra Liverpool e Burnley (1-1 ). Nel comunicato, la PGMOL precisa che David Coote è stato "sospeso con effetto immediato in attesa dell'indagine completa" e che non gareggerà più in nessun campionato "fino al completamento del processo". Questo fine settimana, David Coote ha arbitrato Liverpool-Aston Villa (2-0), gara valida per l'undicesimo turno della Premier League.