Everton, il nuovo stadio fa discutere: "Per arrivare in campo serve un Uber!"

Nuovo stadio Everton, il video che fa discutere

Tuttavia, come riportato dal Sun, gli stessi tifosi dell'Everton hanno scoperto una caratteristica del nuovo stadio che non sembrerebbero apprezzare particolarmente. Un video di un minuto e 16 secondi pubblicato sulla pagina TikTok stadiastudy mostra, infatti, l'interno dello stadio offrendo una vista dall'interno dell'area del tunnel dello spogliatoio in fase di costruzione. Un particolare non è passato inosservato.

Nuovo stadio Everton, le reazioni social dei tifosi

Chi ha girato il video si è diretto verso il tunnel, si è recato nel punto in cui i giocatori sarebbero entrati in campo e ha mostrato loro cosa avrebbero visto. I tifosi non hanno potuto fare a meno di notare quanto tempo ci sia voluto per uscire dallo spogliatoio e raggiungere il campo: trentasei secondi prima di raggiungere il tunnel, un minuto per arrivare sul rettangolo di gioco. Numerosi i commenti: "Ci vogliono 90 minuti per arrivare al campo, ma è uno stadio fantastico"; "È una lunga camminata"; "Stadio fantastico, ma è una bella camminata!"; "I giocatori hanno i crampi prima di raggiungere il tunnel"; "Gli spogliatoi sono a Preston?"; "Ci sarà da prendere un Uber da quello spogliatoio!".