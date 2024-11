Bentancur, 7 giornate di squalifica e una maxi-multa per le frasi sul compagno Son

Adesso è ufficiale: la Football Association, federazione calcistica inglese, ha deciso di sanzionare Rodrigo Bentancur con una squalifica di sette giornate per alcuni commenti ritenuti razzisti nei confronti del compagno di squadra al Tottenham, Son Heung-min. Inoltre, è stata applicata una multa di 100mila sterline (circa 119mila euro) per aver violato la regola E3 della federazione in relazione alle interviste ai media.

Il motivo della squalifica a Bentancur

Le parole che hanno portato alla sanzione, sono quelle che l'ex Juventus aveva rilasciato in un'intervista con una televisione uruguaiana: "Quella è la sua maglia? Potrebbe essere anche quella di suo cugino, visto che sembrano tutti uguali". Nonostante Son Heung-min abbia accettato le scuse di Bentancur, la FA ha considerato il commento inappropriato e offensivo, ritenendo necessaria una misura disciplinare. La squalifica rappresenta un grave problema per l'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, che dovrà fare a meno di uno dei suoi centrocampisti chiave per oltre due mesi. Il giocatore sarà comunque disponibile in Europa League.

Il comunicato dell'FA

In seguito, il comunicato della FA: "Una commissione di regolamentazione indipendente ha imposto una sospensione di sette partite e una multa di 100.000 sterline a Rodrigo Bentancur per aver violato la regola E3 della FA in relazione a un'intervista ai media. È stato affermato che il centrocampista del Tottenham Hotspur ha violato la regola FA E3.1 poiché ha agito in modo improprio e/o ha utilizzato parole offensive e/o offensive e/o ha screditato il gioco. È stato inoltre affermato che ciò costituisce una “violazione aggravata”, definita nella regola FA E3.2, poiché includeva un riferimento – espresso o implicito – alla nazionalità e/o alla razza e/o all'origine etnica. Rodrigo Bentancur ha negato questa accusa, ma la Commissione di regolamentazione indipendente l'ha ritenuta provata e ha imposto le sue sanzioni dopo un'udienza".