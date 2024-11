"Guardiola rinnova col Manchester City, i dettagli dell'intesa"

Dalla Spagna rimbalza una indiscrezione senza condizionali di rito: " Il Manchester City ha accettato di rinnovare il contratto in scadenza di Pep Guardiola confermandolo come pilastro del progetto; l'uomo che ha elevato il club a vette mai raggiunte prima. Il nuovo contratto avrà la durata di una stagione con opzione per un'ulteriore anno ".

"Con il rinnovo di Guardiola si avvicina anche quello di Haaland"

AS aggiunge: "Mantenere in carica l'allenatore catalano è una grande prima vittoria per il City in questi momenti di incertezza in cui è sul tavolo una possibile sanzione per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Nonostante ciò, Guardiola ha deciso di dire 'sì' all'offerta di restare. Cambia completamente il panorama anche nel mercato dei trasferimenti. La permenenza con prolungamento di Haaland è molto più vicina con Pep al club che senza di lui. Guardiola ha deciso costruire la squadra e renderla nuovamente campione. Hugo Viana è riuscito a mantenere Guardiola in panchina e sta intraprendendo un nuovo progetto con lui".

Cosa ha vinto Guardiola con il Manchester City

In otto stagioni Guardiola ha vinto sei Premier League, tre Community Shields, quattro Coppe Carabao, due FA Cup, una Coppa del Mondo per club, una Supercoppa Europea e la prima Champions League nella storia del club.