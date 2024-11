L'Ipswich Town ha ingaggiato un giocatore grazie a... Ed Sheeran

Ed Sheeran , oltre a essere una star della musica mondiale, è anche un grande tifoso e azionista dell’ Ipswich Town , club che milita in Premier League . Il cantautore britannico ha anche aiutato il club nel'ultimo calciomercato , convincendo un giocatore a firmare con la società .

Sheeran "guru di calciomercato": ecco cosa ha fatto per l'Ipswich Town.

Come rivelato dal direttore Mark Ashton, Sheeran ha partecipato a una chiamata su Zoom con il calciatore poco prima di esibirsi con Taylor Swift: "Pensiamo che sia stato fondamentale che il giocatore accettasse di venire". L’accordo è andato a buon fine, e il giocatore, di cui Ashton non ha svelato il nome, sta segnando diversi gol in Inghilterra.