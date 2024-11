Amorim svela un messaggio di Mourinho: "È vero ma sono cambiate tante cose"

Amorim, le parole su Mourinho

Queste le parole di Amorim in conferenza stampa: "Mourinho mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che questo è un club adorabile, un grande club, con persone adorabili, ed è corretto. Lo è ancora. Ma molte cose cambiano e ora siamo in un edificio diverso, ne stiamo costruendo uno nuovo, e io sono un ragazzo diverso. Stavo imparando quando lui era qui e ora spero di insegnare qualcosa ai miei giocatori. Il club è ancora grande ed è ancora il miglior club in Inghilterra, e vogliamo vincere di nuovo, questo è tutto".

"Ecco cosa mi ha insegnato Mourinho"

Amorim ha poi risposto alla domanda su cosa gli avesse insegnato Mourinho: "A tutti gli allenatori portoghesi ha dimostrato che possiamo essere i migliori al mondo. Questa è una cosa diversa in un piccolo paese e può aiutare a lasciare un segno su tutti. Ma io sono diverso da Mourinho, sono una persona diversa. Ma ricordo quel periodo e quando lo guardavi Mourinho sentivi che poteva vincere ovunque. Non è la stessa cosa, lui era un campione europeo e io non sono un campione europeo. Io sono un ragazzo diverso in un momento diverso".