Leicester, van Nistelrooy è il nuovo allenatore: ha firmato fino al 2027

Ruud van Nistelrooy è il nuovo allenatore del Leicester. Al tecnico olandese sono bastate quattro partite come tecnico ad interim del Manchester United per farsi notare e ottenere la chiamata da un club di Premier League. Curiosamente, tra le quattro partite sulla panchina dei Red Devils, Van Nistelrooy ha ottenuto due vittorie (in coppa e in campionato) proprio sul Leicester.