Liverpool-Manchester City ore 17: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Una partita che potrebbe già dimostrarsi decisiva per le sorti della Premier League. Ad Anfield Road andrà in scena il primo confronto diretto tra Arne Slot e Pep Guardiola. I reds, primi in classifica, con un successo spedirebbero i citizens, in piena crisi di risultati, a -11, portandosi invece a otto punti di vantaggio rispetto all'Arsenal secondo. Viceversa, per gli uomini di Guardiola una vittoria contro la prima della classe potrebbe significare l'uscita dal tunnel.