Liverpool-Manchester City diretta: segui la partita di Premier League LIVE

La Premier League offre il big match tra Liverpool e Manchester City per la tredicesima giornata del campionato. Prima contro seconda (sulla carta), ma in periodi decisamente opposti. I Reds di Slot stanno dominando in campionato come in Champions League: sono l'unica squadra in UCL ad aver vinto tutte le partite finora. Reduci dai tre punti conquistati ad Anfield contro il Real Madrid, vogliono mettere una seria ipoteca anche sul campionato. Il City ora per i punti è quarta, ma solo perchè le altre hanno già giocato la propria sfida in questa giornata. La squadra di Guardiola sta affrontando il periodo più buio da quando il catalano è sulla panchina dei Citizens. Sei gare senza vincere e -8 punti dalla vetta: aggiornamenti in tempo reale.