Premier, prima doppietta per Zirkzee allo United. Tottenham, un altro pari

MANCHESTER (Inghilterra) - Zirkzee fa grande il Manchester United, che centra il primo successo in Premier League dell'era Amorin battendo l'Everton con un rotondo 4-0. L'ex Bologna, grande sogno di mercato della Juve, ha realizzato la prima doppietta da quando si è trasferito in Inghilterra (non segnava da agosto), permettendo ai Red Devils di salire al nono posto in classifica, a quota 19 punti. Non sbaglia nemmeno il Chelsea che si sbarazza dell'Aston Villa con il punteggio di 3-0: a segno Jackson, Fernandez e Palmer. I londinesi, con questo successo, hanno agganciato l'Arsenal al secondo posto, lassù con 25 punti.