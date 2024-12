Un fan ricorre a misure estreme per distrarre Kluivert: quello che fa in tribuna è assurdo

Justin Kluivert è entrato nella storia della Premier League. Sì, il classe 1999, ex Roma, nella partita in trasferta del suo Bournemouth contro il Wolverhampton ha realizzato una tripletta su calcio di rigore, diventando il primo calciatore di sempre a farlo nel campionato inglese, contribuendo al successo della sua squadra per 4-2. C'è chi, però, ha provato in tutti i modi a distrarre l'olandese.