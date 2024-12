Maresca e la profezia sul Chelsea: "Cosa accadrà nei prossimo anni"

"Il Chelsea nei prossimi cinque o dieci anni sarà una delle squadre che domineranno il calcio inglese. È la prima cosa che ho detto alla squadra quando l’ho incontrata non importa chi sarà l’allenatore. Il club non mi ha chiesto di raggiungere un obiettivo ma di provare di costruire qualcosa di importante per i prossimi anni. Siamo sulla strada giusta. Mi interessa solo aiutare la società e i giocatori a migliorare. Non è verosimile pensare che siamo destinati a vincere nel breve termine, nelle prossime stagioni". Così Enzo Maresca alla vigilia di Southampton-Chelsea , gara valida per la quattordicesima giornata di Premier League .

Maresca, cosa aveva detto dopo Chelsea-Aston Villa 3-0

Dopo la vittoria per casalinga per 3-0 sull'Aston Villa, che ha proiettato i Blues al secondo posto in classifica in condominio con l'Arsenal a quota 25 punti (-9 dalla capolista Liverpool), Maresca aveva dichiarato: “Non siamo pronti per competere con Liverpool, Arsenal e Manchester City per molti motivi. Perché vinciamo oggi, non cambio la mia idea. Non siamo pronti per questo. La cosa buona è che stiamo migliorando”.