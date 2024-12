Beckham devastato, il lutto che lo ha abbattuto: “Nulla sarà come prima…”

Lutto in casa Manchester United per la perdita di Kath Phipps , storica receptionist dei Red Devils, sempre al fianco dei campioni passati all'ombra dell'Old Trafford. Tra questi, anche David Beckham , straordinariamente legato alla figura di Kath, che lo ha accompagnato nel corso della sua esperienza alla corte di Sir Alex Ferguson.

Beckham: "Old Trafford non sarà più lo stesso"

Sui suoi canali social ufficiali, David Beckham ha ricordato con affetto la povera Kath, dopo oltre 55 anni di servizio all'interno dell'ambiente del Manchester United. Un aneddoto, in particolare, lega l'ex Real Madrid alla leggendaria receptionist, morta a 85 anni: "Mi sono trasferito a Manchester a 15 anni e Kath ha promesso a mia mamma e a mio papà: mi prenderò cura di tuo figlio, non preoccuparti - disse ai genitori del fuoriclasse inglese -. E dal primo giorno fino all'ultimo che ho trascorso con lei, è esattamente quello che ha fatto. Old Trafford non sarà più lo stesso senza il tuo sorriso mentre varchiamo quelle porte. Ti amiamo".