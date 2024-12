Antonio, gravissimo incidente e macchina distrutta. Il West Ham: “Preghiamo”

LONDRA (REGNO UNITO) - Sono ore di grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni di Michail Antonio , attaccante anglo-giamaicano del West Ham , che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale. A confermarlo è lo stesso club londinese, con un preoccupante comunicato, nel quale però non vengono specificate né le circostanze del sinistro, né le condizioni del calciatore.

Il comunicato del West Ham

Questo il testo del comunicato del club: "Il West Ham può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto oggi coinvolto in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutti sono rivolte alla sua famiglia e ad i suoi amici. Il club pubblicherà aggiornamenti a tempo debito".

Macchina distrutta

Ad accentuare i toni preoccupanti del comunicato, alcune immagini non ufficiali che hanno iniziato a circolare e che mostrerebbero la Ferrari dell'attaccante completamente distrutta.

Antonio cosciente: l'aggiornamento del club

Con un ulteriore aggiornamento, il West Ham spiega che il giocatore è stato coinvolto nel pomeriggio in un incidente nella contea dell'Essex, trasportato d'urgenza in ospedale a Londra: "Michail è cosciente e comunica ed ora è ricoverato in condizioni stabili sotto stretta osservazione". Tirato un sospiro di sollievo, il club chiede il rispetto della privacy e annuncia che per questa sera non dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.