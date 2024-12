“Dove sono, che macchina è?”: le parole drammatiche del calciatore dopo lo schianto pazzesco

Michail Antonio, le drammatiche parole dopo il gravissimo incidente stradale

Dopo il violentissimo impatto contro un albero, che ha completamente distrutto la sua Ferrari FF, Michail Antonio è apparso in evidente stato confusionale, a causa del colpo subito. "Dove sono? Cosa sta succedendo? In quale macchina sono?", avrebbe detto l'attaccante del West Ham in seguito all'incidente, una volta soccorso da Samuel Woods, 34enne assistente di Regent's Park, che passava nei pressi della foresta di Epping con il suo cane. Compresa la situazione, l'uomo si è diretto verso l'auto incidentata per capire se ci fosse qualcuno al suo interno. Non seguendo il calcio, non ha riconosciuto il giocatore, ma si è semplicemente accertato delle condizioni del ragazzo, informandolo dell'imminente arrivo dell'ambulanza. Antonio è stato poi operato a Londra per una frattura alla gamba: restano da stabilire i tempi di recupero per un regolare ritorno all'attività agonistica, ma se ne riparlerà nel 2025.