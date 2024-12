Premier League, Bowen lancia il West Ham: Wolverhampton ko 2-1

Il West Ham batte il Wolverhampton 2-1 e si aggiudica la sfida valida per la quindicesima giornata della Premier League. Grazie a questo successo gli uomini di Lopetegui si portano a quota 18 punti, ad una sola lunghezza dal Manchester United. Per il Wolverhampton si tratta invece di un ko pesante. La squadra guidata da O'Neil resta in piena zona retrocessione: al terz'ultimo posto insieme all'Ipswich con nove punti in classifica.