West Ham, Lopetegui aspetta Antonio: "L'importante è che sia vivo!"

Julen Lopetegui è certo: Michail Antonio guarirà e tornerà a giocare per il West Ham. L'allenatore è intervenuto in conferenza stampa in vista di Bornemouth-West Ham, in programma lunedì 16 dicembre alle 21, gara valida per la sedicesima giornata di Premier League. L'attaccante degli Hammers ha riportato la frattura di una gamba e altre ferite dopo un terribile incidente con la sua Ferrari.