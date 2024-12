Dove vedere Manchester City-Manchester United in tv? DAZN o Sky e orario

Il derby di Manchester tra City e United è il match di cartello della sedicesima giornata di Premier League: la squadra di Guardiola ha disperatamente bisogno di tornare a vincere dopo nove partite delle ultime dieci senza aver i tre punti in tutte le competizioni. Una situazione delicata che i Red Devils di Amorim devono assolutamente sfruttare per dare una svolta alla stagione.

Manchester City-Manchester United, l'orario

Manchester City-Manchester United andrà in scena oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 17:30 all'Ethiad Stadium di Manchester.

Dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta tv

Manchester City-Manchester United sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201).

Dove vedere Manchester City-Manchester United in streaming

Manchester City-Manchester United sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabilu gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.