Premier League, Bournemouth-West Ham 1-1: Unal risponde al rigore di Paquetá

Bournemouth-West Ham 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Pareggio tra Bournemouth e West Ham

Succede tutto nel finale al Vitality Stadium: ospiti in vantaggio su rigore concesso per un tocco di mano in area di Adams (rilevato dal Var) e trasformato dall'ex milanista Paquetà all'87', il pareggio dei padroni di casa con Unal al 90' su calcio di punizione. In classifica il Bournemouth (che ha schierato titolari gli ex romanisti Huijsen e Kluivert) rallenta dopo tre vittorie di fila ma aggancia l'Aston Villa e ora è sesto con 25 punti a -2 dal Manchester City, mentre il West Ham sale a quota 19.

