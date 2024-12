Manchester United, c'è un problema... ratti: "Old Trafford infestato"

L'Old Trafford sarebbe alle prese con un'infestazione di topi. Lo rivela il Daily Mail, secondo cui: "Sono stati trovati escrementi in un chiosco di cibo nell'atrio, mentre altri sono stati scoperti durante i controlli in una suite aziendale al piano terra".

La ricostruzione della presunta infestazione

Secondo la ricostruzione del tabloid inglese: "Il problema dei roditori deriva dal fatto che l'Old Trafford è situato tra una linea ferroviaria e un canale. Il mese scorso, i tifosi hanno notato un topo morto in una pozzanghera sotto un sedile. Ora al club è stato ordinato di apportare drastici miglioramenti per aumentare il livello di igiene. I disinfestatori dovrebbero effettuere fino a cinque interventi a settimana. Lo United punta a ottenere una valutazione massima di cinque stelle relativa all'igiene dell'Old Trafford, come la maggior parte dei club della Premier League".