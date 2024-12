Manchester City, furia Guardiola: "In campo anche a Natale!"

Non c'è sosta per il Manchester City in piena crisi di gioco e risultati. I Citizens si sono allenati ieri e faranno altrettanto oggi, alla vigilia di Natale : lo ha annunciato Pep Guardiola all'antivigilia della sfida di campionato del "Boxing Day" contro l' Everton .

Guardiola: "Spero domani sera tutti vogliano essere al centro di allenamento"

Guardiola ha spiegato: "Ci alleniamo oggi pomeriggio e domani sera. Poi rimarremo qui e giocheremo il giorno di Santo Stefano. Oggi, dopo la seduta, invece, i miei staranno a casa con le loro famiglie e ci resteranno fino a domani mattina. Poi ci alleneremo e spero che domani sera tutti vogliano essere qui, nel centro di allenamento, perché è nostro dovere".

Guardiola su Stones

Infine il punto sugli infortunati: "Stones sarà disponibile? "Come ho detto, ci alleniamo oggi pomeriggio, quindi vedremo quanti giocatori avremo a disposizione. In questo momento non lo so".