Sollievo Guardiola, il Manchester City torna alla vittoria e ritrova i gol di Haaland

Premier League, il Manchester City di Guardiola torna alla vittoria

Il Manchester City di Pep Guardiola conquista la seconda vittoria del mese di dicembre, battendo a domicilio il Leicester e chiudendo il 2024 nel migliore dei modi, nonostante le ultime difficili settimane. A sbloccare il match è Savinho, che al 21' centra il bersaglio da pochi passi e dedica il gol alla sua primogenita, che nascerà nei prossimi mesi. Nella ripresa, i Citizens continuano a gestire il pallino del gioco e contengono la reazione della squadra di Van Nistelrooy, fino a chiudere la contesa al minuto 74. Ci pensa il solito Haaland a punire Stolarczyk, finalizzando un assist confezionato proprio da Savinho. 0-2 il finale, con Guardiola che torna al successo dopo 25 giorni, celebrando così la sua 500esima partita alla guida del club di Manchester.

Juric perde ancora, Nottingham secondo. Pari amaro per Tottenham e Fulham

Perde ancora il Southampton di Ivan Juric, alla seconda apparizione sulla panchina dei Saints, ancora in fondo alla classifica con soli 6 punti all'attivo. Salvezza che resta lontana 9 lunghezze. Successo importante per il Crystal Palace. Balzo in avanti del Nottingham Forest, che vince in trasferta contro l'Everton ed è secondo alle spalle del Liverpool, in attesa dei risultati di Arsenal e Chelsea. Decisive le marcature di Wood e Gibbs-White. Pari amaro per Fulham e Tottenham, che vengono raggiunte nel finale da Bournemouth e Wolverhampton nel finale. I Cottagers non tengono il passo del Manchester City di Guardiola, non andando oltre il 2-2. Medesimo risultato al "Tottenham Hotspur Stadium": alla squadra di Postecoglou non bastano le reti di Bentancur e Johnson.