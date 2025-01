Michail Antonio lascia l'ospedale: il messaggio dopo l'incidente è da brividi

Antonio: "Sono grato di essere in vita"

Il 34enne giamaicano ha scritto: "Ogni anno, in questo periodo dell'anno, mi viene chiesto per cosa sono grato e ogni anno faccio fatica a trovare le parole giuste. Ma quest'anno so esattamente per cosa sono grato: essere in vita. Ho passato tanti anni a dare la vita per scontata. Ho fatto progetti per il giorno dopo, per il prossimo anno, dando sempre per scontato che il giorno dopo fosse garantito. Ho visto altre persone affrontare esperienze di pre-morte e anche allora non ho compreso appieno quanto fosse preziosa la vita".

Antonio: "La vita è fragile, ogni momento conta"

Antonio ha poi aggiunto: "Quello che ho vissuto di recente mi ha aperto gli occhi. La vita è fragile e ogni momento conta. Sono così grato a Dio per avermi dato la forza di continuare e per avermi permesso di essere ancora qui. Ringrazio il personale del pronto soccorso, il Servizio Sanitario Nazionale, l'Air Ambulance, chi lavora negli ospedali Royal London e Cromwell, il West Ham. Onestamente non avrei potuto farcela senza di voi. Ringrazio i miei cari, che sono rimasti al mio fianco per tutto questo tempo. Non riesco a esprimere quanto significhi per me".

"Presto tornerò sul campo"

Antonio ha concluso: "Ringrazio tutta la comunità calcistica, grazie per tutto l'amore e il sostegno che mi avete dimostrato. Ha significato davvero molto per me. Vi amo tutti e sono infinitamente grato a ciascuno di voi. Buon anno nuovo. Presto tornerò su quel campo".