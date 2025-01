Dall'Inghilterra: Leicester a rischio penalizzazione in Premier League

Il Leicester potrebbe subire una penalizzazione di punti in Premier League per presunta violazione delle norme di profitto e sostenibilità, dopo aver registrato perdite di quasi 200 milioni di sterline nei bilanci del 2022 e 2023. Il club, che l'anno scorso giocava in Championship, potrebbe affrontare limiti di spesa più rigidi dell'EFL, riducendo il margine delle perdite secondo quando riportato dal The Sun.