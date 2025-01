L'annuncio di Salah: "Questo sarà il mio ultimo anno al Liverpool"

Salah: "Dobbiamo vincere un trofeo prima di andare via tutti"

"Nelle mie interviste degli ultimi sette o otto anni - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport l'ex Roma - ho sempre detto la Champions League. Ma questa è la prima volta che dico che voglio davvero vincere la Premier League con il Liverpool. E' il mio ultimo anno nel club, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città. [...] Credo ancora che la squadra abbia bisogno di un trofeo. C'è ancora metà della squadra rimasta come me, Alexander-Arnold, Van Dijk, Alisson, Robertson. È necessario vincere un altro trofeo prima di andare tutti via".