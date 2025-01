Premier League, Liverpool-Manchester United a rischio: il motivo

Il comunicato del Liverpool sulla situazione

Il Liverpool ha pubblicato sui propri canali ufficiali una nota per spiegare la situazone: "Questa mattina si è tenuta una riunione sulla sicurezza per valutare le condizioni meteorologiche in vista della partita di oggi contro il Manchester United ad Anfield. In questa fase la partita è programmata per svolgersi normalmente e si sta facendo il possibile per farla ripartire. Un'ulteriore riunione sulla sicurezza avrà luogo a mezzogiorno per valutare le ultime condizioni. Aggiorneremo i sostenitori il prima possibile. Per favore, fate molta attenzione là fuori, Reds".