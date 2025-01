Amorim ammette: "I giocatori del Manchester United sono ansiosi e spaventati"

Amorim: "I giocatori sono ansiosi e spaventati"

Crisi nera per il Manchester United, con Ruben Amorim che recentemente ha parlato addirittura di salvezza, guardando l'attuale classifica della Premier League: "Lo so che qui è un problema dire queste cose, ma in questo momento siamo tutti coinvolti - ha ribadito l'ex Sporting -. Dobbiamo capire tutti, dobbiamo concentrarci sulla realtà. Siamo al Manchester United e non dovremmo parlare di questo, ma è importante essere molto chiari con tifosi e giocatori. Tutto può succedere e stiamo cercando di migliorare affinché presto questo non sia più un problema. I giocatori sono ansiosi, a volte spaventati in campo - ha ammesso -. Dobbiamo affrontare questo problema. Abbiamo bisogno che i leader si facciano avanti per aiutare gli altri - ha aggiunto Amorim - e io sono la persona maggiormente responsabile nel cercare di migliorare le prestazioni. Si vede che i giocatori ci stanno provando, anche se stiamo attraversando un momento difficile. Naturalmente c'è molta pressione".