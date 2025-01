De Ligt, doppio clamoroso errore contro il Liverpool: tifosi furiosi sui social

De Ligt, che disastro

Ad impedire ad Amorim di centrare l'impresa ad Anfield è stato l'ex difensore della Juve De Ligt, protagonista in negativo in entrambe le reti del Liverpool. Nel primo gol Gakpo lo manda ai giardinetti con una finta che porta poi al primo gol dei Reds. Poco dopo l'olandese torna protagonista in negativo con un tocco di braccio in area che porta al rigore poi realizzato da Salah. I tifosi dello United non hanno perdonato a De Ligt il doppio errore prendendolo in giro sui social con dei meme molto divertenti.

La classifica di Premier League

Il Liverpool, con una partita in meno, rimangono in testa a 46 punti. L’Arsenal è secondo a 40, poi Nottingham Forest a 37 e Chelsea a 36. Il Manchester City rivede la zona Champions con 34 punti. Lo United invece è ancora a 23 punti e tredicesimo in classifica. La risalita è lunga.