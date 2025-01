I Friedkin celebrano il nuovo stadio dell’Everton: “Una nuova era”

LIVERPOOL (Regno Unito) - Proprietari ufficialmente dell'Everton dal mese scorso, Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente della Roma, celebrano sui social il nuovo stadio del club di Premier League. Attaverso gli account social del Friedkin Group, infatti, è stato pubblicato un video sull'impianto in arrivo per la squadra di Liverpool: "È una nuova era per l'Everton! - si legge nel post - il club terminerà la stagione nello storico Goodison Park prima di trasferirsi al nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock. Il nuovo stadio da 52.888 posti, situato sul lungomare di Liverpool famoso in tutto il mondo, è destinato a cambiare le carte in tavola". I Friedkin stanno lavorando al progetto stadio, da tempo, anche per la Roma: novità ci dovrebbero essere già da febbraio.