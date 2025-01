Bentancur, il messaggio sui social dopo il malore in campo: le condizioni

Sospiro di sollievo per Rodrigo Bentancur , crollato a terra durante la semifinale di Coppa di Lega tra Tottenham e Liverpool. Dopo il grande spavento, con l'uscita dal campo in barella, è stato lo stesso ex Juve a tranquillizzare i tifosi con un aggiornamento sui social riguardo le sue condizioni.

Bentancur, il messaggio sui social

Bentancur ha pubblicato un selfie su Instagram, insieme alla sua compagna, direttamente dal suo letto in ospedale dove è stato ricoverato. Il giocatore, sorridente e con il pollice alzato, ha scritto: "Tutto bene ragazzi! Grazie per i messaggi e congratulazioni per la vittoria ai miei compagni!!!". Sembrerebbe dunque tutto ok per il centrocampista degli Spurs, come era stato confermato anche dal primo bollettino medico pubblicato dal club: "Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli".

Bentancur sviene in campo: cosa è successo

Durante il 7° minuto della semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool di Slot al Tottenham Hotspur Stadium, Bentancur ha cercato di colpire il pallone di testa, crollando però al suolo e rimanendo immobile. Immediata la reazione di compagni e avversari, che hanno allertato le panchine per far intervenire subito i soccorsi sul terreno di gioco. Il giocatore è uscito dal campo barella facendo un gesto con la mano, tra gli applausi dei tifosi. La partita è poi proseguita, terminando con la vittoria per 1-0 del Tottenham.