Premier League, l'Arsenal ribalta il Tottenham e torna secondo

Vittoria pesantissima per l'Arsenal, che in una 21/a giornata di Premier League con tanti pareggi nella parte alta della classifica, vince il derby del Nord di Londra con il Tottenham e torna al secondo posto in classifica, scavalcando il Nottingham e portandosi a -4 dal Liverpool capolista, seppur con una gara in più rispetto ai Reds. Eppure sono gli Spurs a gelare l'Emirates con Son al 25'. Nel finale del primo tempo, però, la squadra di Arteta la ribalta con l'autorete di Solanke ed il gol di Trossard.