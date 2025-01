Manchester City, ufficiale l'acquisto di Marmoush: il comunicato

Il giorno dopo la sconfitta contro il Psg, che rischia di essere decisiva in termini di qualificazione in Champions League, il Manchester City ha ufficializzato il nuovo acquisto. Omar Marmoush è il nuovo rinforzo a disposizione di Guardiola, il terzo di questa sessione invernale dopo Khusanov e Vitor Reis. Egiziano, il classe 1999 arriva dall'Eintracht Francoforte per circa 70 milioni di euro. Nella prima metà di stagione ha segnato 20 gol e realizzato 14 assist tra Bundesliga, DFB-Pokal ed Europa League.