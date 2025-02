Premier League: l'Arsenal umilia il City. Risorge il Tottenham, ko lo United

ROMA - Non sono mancate le sorprese nei tre match di Premier League in programma oggi (2 febbraio) e validi per la 24ª giornata , che si concluderà domani con il posticipo Chelsea-West Ham . Nel pomeriggio, inatteso stop alla risalita del Manchester United e ritorno alla vittoria per il Tottenham , mentre nel big match dell'Emirates è l' Arsenal a travolgere il City e a restare nella scia del Liverpool capolista.

Arsenal cinico, City soliti errori

All'Emirates dura lezione impartita dall'allievo Arteta al maestro Guardiola. L'Arsenal demolisce il Manchester City, si riprende il secondo posto e torna a -6 dal Liverpool capolista. Successo netto e meritato per i Gunners, che si portano avanti già al 2' con Odegaard e che dilagano dopo il momentaneo pari, siglato da Haaland al 55' con un gran colpo di testa, grazie alle reti di Partey, Lewis-Kelly, Havertz e Nwaneri. Finisce con un 5-1 che premia il cinismo dei padroni di casa ed evidenzia una volta di più le carenze difensive mostrate in stagione dai campioni in carica.

United nuovo stop, riscossa Tottenham

Non riesce a trovare continuità il Manchester United, che dopo essere tornato alla vittoria nell'ultimo turno contro il Fulham, inciampa di nuovo. Reduci anche dai successi in Europa League, i Red Devils, con l'ex obiettivo del Napoli, Garnacho, in campo per novanta minuti, vengono sorpresi in casa dal Crystal Palace. Ad ammutolire Old Trafford è la doppietta di Mateta, che regala alle aquile londinesi anche il sorpasso in classifica ai danni della squadra di Amorim.

Nell'altro match del pomeriggio, torna invece a vincere dopo quattro ko consecutivi il Tottenham, che passa sul campo del Brentford grazie all'autogol di Janelt e al raddoppio di Sarr. Successo che consente agli Spurs di portarsi a -2 proprio dal Manchester United. Tra i padroni di casa ha debuttato l'ex Fiorentina Kayodé, entrato in campo per uno scorcio di gara.

