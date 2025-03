Il Southampton si è stufato di Juric: “Nessuno crede in lui”. La decisione è già presa

Il Southampton è sempre più vicino all'aritmetica retrocessione in Championship. La squadra inglese non ha giovato di alcun effetto da quando Ivan Juric a dicembre è stato nominato allenatore: solamente tre i punti conquistati in campionato in questo lasso di tempo, figli di una vittoria e nove sconfitte in campionato. Un approccio, quello dell'ex allenatore della Roma, che non è stato gradito né dai giocatori né dai tifosi, né tantomeno dalla società che starebbe già pensando all'allenatore per la prossima stagione.