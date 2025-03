Juric perde ancora e si arrende: "Retrocederemo". I tifosi: "Vergognoso"

I tifosi del Southampton in fondo sapevano da mesi come si sarebbe conclusa la stagione, ma non pensavano che il loro tecnico avrebbe alzato pubblicamente bandiera bianca a nove giornate dalla fine. Ivan Juric ha cominciato la stagione sulla panchina della Roma , l'ha proseguita in Inghilterra ma continua a racimolare solo risultati fallimentari : ormai non fa più notizia l'ennesima caduta dei Saints , battuti 2-1 in casa dal Wolverhampton in uno scontro diretto che i sostenitori più speranzosi vedevano come l'ultima occasione per continuare a inseguire una salvezza ai limiti dell'impossibile . Si tratta dell' undicesima sconfitta subita dal croato in 12 giornate , un cammino imbarazzante che lo ha reso il peggior tecnico nella storia della Premier League per media punti e che rischia di diventare la peggior stagione di sempre per una squadra del massimo campionato inglese (attualmente il "record" è detenuto dal Derby County con 11 punti"). La situazione è disperata e l'ex allenatore della Roma non l'ha nascosto a fine gara.

Juric: "Non siamo pronti a fare punti, serve dignità"

Juric ha di fatto certificato che il suo Southampton non ha più speranze di salvarsi: "Retrocederemo, ormai è chiaro, ma vogliamo farlo con più grinta, più dignità. Anche in questa partita abbiamo fatto vedere che non siamo pronti a fare punti. C'è sempre qualcosa che manca. La volontà di giocare bene e di attaccare c'è. I ragazzi vogliono vincere e fare del loro meglio. Ci sono momenti in cui non siamo abbastanza bravi, e questo è tutto". Del resto la distanza dal quartultimo posto si è fatta siderale: con la vittoria sui Saints il Wolverhampton ha portato il distacco a 17 punti, quasi il doppio dei 9 guadagnati finora dal Southampton in tutte le 29 giornate di Premier League.

I tifosi del Southampton: "Esoneriamo Juric, è vergognoso"

I tifosi non hanno affatto gradito le dichiarazioni del loro tecnico, arresosi pubblicamente a più di due mesi dalla fine del campionato. I commenti sui social sono furiosi: "Possiamo esonerare Juric? Tutto questo è vergognoso", "I giocatori non hanno chiaramente nessuna voglia di giocare per lui", "Patetico. Grazie a Juric non abbiamo più energie in campo". In teoria il tecnico ha un contratto fino al 2026, ma l'ultima cosa che vorrebbero i tifosi del Southampton è ripartire dalla Championship con lui ancora in panchina ed è molto improbabile che accada: sembra che sia già stato individuato il sostituto. Anzi, nonostante manchi solo la certezza matematica per la retrocessione, il croato rischia di essere esonerato prima della fine della stagione se la squadra dovesse continuare a collezionare figuracce.