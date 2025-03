Ketchup blu, la scelta dell'Everton dei Friedkin per abolire il rosso

Il derby del Merseyside è una cosa seria, serissima per i tifosi. Ma anche per le società. Al punto che l'Everton nel nuovo stadio abolirà il colore rosso. Troppo forte il rimando ai rivali cittadini del Liverpool. Ma quindi, uno spettatore non potrà mettere il ketchup sul proprio hot-dog? No. Potrà eccome. Con una piccola eccezione: gli sarà servito colorato di blu.