Premier League, il Liverpool vince il derby e torna a +12. City quarto, Tonali lancia il Newcastle

Torna ad allungare il Liverpool, che mette le mani sul titolo vincendo il derby infrasettimanale della 30ª giornata di Premier League con l'Everton e riportandosi a +12 sull'Arsenal, che aveva battuto il Fulham. In un Anfield da sold out con la nuova capienza, i Reds faticano per avere ragione dei 'toffees', che nel primo tempo prima si vedono annullare una rete per fuorigioco a Beto e poi colpiscono un palo con lo stesso ex-Udinese. Nella ripresa Diogo Jota, poco prima dell'ora di gioco, sblocca il match sull'assist al bacio di Luis Diaz: è la rete che decide la stracittadina del Mersey e che lancia la squadra di Slot verso la conquista del campionato inglese.